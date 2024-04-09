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Потылицын Григорей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Потылицын Василий Степанов

Мать: Мавра Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Потылицын Степан Григорьев

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Потылицына) Праковья Григореева

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Потылицын Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Потылицына) Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Потылицына) Феотиста Григорьева

Мать ребёнка: Анна Федорова

Смерть
Неизвестно

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