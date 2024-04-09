Потылицын Григорей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Потылицын Василий Степанов
Мать: Мавра Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Потылицын Степан Григорьев
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Потылицына) Праковья Григореева
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Потылицын Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Потылицына) Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Потылицына) Феотиста Григорьева
Мать ребёнка: Анна Федорова
Смерть
Неизвестно