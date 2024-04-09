Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Потылицын Степан Григорьев
Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Потылицына) Праковья Григореева
Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Потылицын Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Потылицына) Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Потылицына) Феотиста Григорьева
Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев
Смерть
Неизвестно