Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Федорова

Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Григорей Васильев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Потылицын Степан Григорьев

Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Потылицына) Праковья Григореева

Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Потылицын Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Потылицына) Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Потылицына) Феотиста Григорьева

Отец ребёнка: Потылицын Григорей Васильев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.