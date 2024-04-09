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Потылицын Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Потылицын Василий Степанов

Мать: Мавра Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Потылицын Степан Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Потылицын Петр Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Потылицына) Маремьяна Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно

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