Потылицын Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Потылицын Василий Степанов
Мать: Мавра Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Потылицына) Маремьяна Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно