Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Иван Васильев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Потылицын Степан Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Васильев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Потылицын Петр Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Васильев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Потылицына) Маремьяна Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Васильев

Смерть
Неизвестно

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