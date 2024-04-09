Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Потылицын Иван Васильев
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Потылицын Иван Васильев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Потылицына) Маремьяна Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Васильев
Смерть
Неизвестно