Алимов Михаил (Космин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Михаил (Космин)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов Кузьма (Косма) Фокич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1904 ст.

Дочь: (Алимова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Алимова Ольга Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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