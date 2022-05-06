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Алимов Кузьма (Косма) Фокич

Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Алимов Фока Васильевич

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Михаил (Космин)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Дмитрий (Космин)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова (Алимова) Дария (Космина)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Петр (Космин)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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