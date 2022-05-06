Алимов Кузьма (Косма) Фокич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Алимов Фока Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова (Алимова) Дария (Космина)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петр (Космин)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно