Алимова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1904 ст.
Дочь: (Алимова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Алимов Михаил (Космин)
Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно