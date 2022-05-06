Алимова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Михаил (Космин)

Рождение ребёнка
07.05.1904 ст.

Дочь: (Алимова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Алимов Михаил (Космин)

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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