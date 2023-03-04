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Лосев Пётр Мокеевич
Лосев Пётр Мокеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1669
Дата смерти
После 1678
Пол
Мужской
Отец
Лосев Богдан Степанович
До 1650 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец:
Лосев Богдан Степанович
Мать: не указана
Смерть
После 1678
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