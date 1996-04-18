Пирогова (Яковлева) Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1912
Дата смерти18.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912
Отец: Яковлев Андрей Матвеевич
Мать: Яковлева Любовь Ивановна
Крестная - крестьянская девица Яковлева Харитина Матвеевна (родная тётя)
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Хаземов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
05.04.1932
Дочь: Пирогова Анна Александровна
Отец ребёнка: Хаземов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
03.07.1939
Дочь: Болотова Фаина
Отец ребёнка: Хаземов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
19.06.1946
Сын: Пирогов Николай
Отец ребёнка: Пирогов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1996