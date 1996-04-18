Пирогова (Яковлева) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирогова (Яковлева) Ксения Андреевна

Пирогова (Яковлева) Ксения Андреевна

avatar

Место рождения

Пирогово, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

25.01.1912

Дата смерти

18.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912

Отец: Яковлев Андрей Матвеевич

Мать: Яковлева Любовь Ивановна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Крестная - крестьянская девица Яковлева Харитина Матвеевна (родная тётя)
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Хаземов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
05.04.1932

Дочь: Пирогова Анна Александровна

Отец ребёнка: Хаземов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
03.07.1939

Дочь: Болотова Фаина

Отец ребёнка: Хаземов Александр Ефимович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1946

Сын: Пирогов Николай

Отец ребёнка: Пирогов Александр Сергеевич

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Александр Сергеевич

Смерть
18.04.1996
Пирогово, Каменский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close