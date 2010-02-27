Пирогова (Хаземова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1932
Дата смерти27.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1932
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пирогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.06.1957
Отец ребёнка: Пирогов Иван Дмитриевич
Смерть
27.02.2010
Пирогово, Каменский, Свердловская область