Пирогова (Хаземова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова (Хаземова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1932

Дата смерти

27.02.2010

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1932

Отец: Хаземов Александр Ефимович

Мать: Пирогова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пирогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.06.1957

Сын: Пирогов Николай Иванович

Отец ребёнка: Пирогов Иван Дмитриевич

Смерть
27.02.2010
Пирогово, Каменский, Свердловская область
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