Максина (Садчикова) Мелания Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Садчиков Демид Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1859
Рождение ребёнка
08.09.1860
Дочь: Юркова (Максина) Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1863
Дочь: Максина (Максина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1865
Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1867
Дочь: Максина (Максина) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1870
Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1872
Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1876
Дочь: Максина (Максина) Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно