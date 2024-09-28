Максина (Садчикова) Мелания Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Садчикова) Мелания Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Садчиков Демид Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1859

Муж: Максин Федор Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1860

Дочь: Юркова (Максина) Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1863

Дочь: Максина (Максина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1865

Сын: Максин Илья Федорович

Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1867

Дочь: Максина (Максина) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1870

Сын: Максин Степан Федорович

Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1872

Сын: Максин Степан Федорович

Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1876

Дочь: Максина (Максина) Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Максин Федор Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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