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Садчиков Демид Степанович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.08.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1817

Отец: Садчиков Степан Николаевич

Мать: Садчикова Пелагея Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Максина Мелания Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1857

Сын: Садчиков Иван Демидович

Мать ребёнка: Садчикова Васса Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1859

Дочь: Садчикова Евдокия Демидовна

Мать ребёнка: Садчикова Васса Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садчикова Васса Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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