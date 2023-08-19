Садчиков Демид Степанович
Место рождения
Дата рождения10.08.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1817
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Максина Мелания Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1857
Мать ребёнка: Садчикова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
14.08.1859
Дочь: Садчикова Евдокия Демидовна
Мать ребёнка: Садчикова Васса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно