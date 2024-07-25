Витько Михаил Моисеевич
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Отец: Витько Моисей ?
Мать: Екатерина
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Павел
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Василий
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Василий
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Лукьян
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Павел
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Стефан
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Федор
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Анникий
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Сын: Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна