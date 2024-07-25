Витько Михаил Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витько Михаил Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

1788 г.р.
1800 г.р.
1801 г.р.
1802 г.р.
1803 г.р.
1804 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Витько Моисей ?

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витько Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
01.05.1788

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
15.01.1800

Сын: Павел

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
18.12.1801

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
23.11.1803

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Лукьян

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
28.05.1808

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
04.04.1810

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
16.08.1812

Сын: Павел

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
26.12.1814

Сын: Стефан

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
19.04.1816

Сын: Федор

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
12.08.1817

Сын: Анникий

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
15.10.1818

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
07.03.1820

Сын: Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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