Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1788 г.р.
1800 г.р.
1801 г.р.
1802 г.р.
1803 г.р.
1804 г.р.

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НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витько Иван Михайлович

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
01.05.1788

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
15.01.1800

Сын: Павел

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
18.12.1801

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
23.11.1803

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Лукьян

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
28.05.1808

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
04.04.1810

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
16.08.1812

Сын: Павел

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
26.12.1814

Сын: Стефан

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
19.04.1816

Сын: Федор

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
12.08.1817

Сын: Анникий

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
15.10.1818

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
07.03.1820

Сын: Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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