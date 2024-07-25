Евдокия Максимовна
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Павел
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Василий
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Василий
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Лукьян
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Павел
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Стефан
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Федор
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Анникий
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич
Сын: Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Витько Михаил Моисеевич