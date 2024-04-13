Буйлов Радион Александрович
Место рожденияп.Староуткинск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буйлов Александр
Мать: Буйлова Александра
Рождение ребёнка
31.07.1935
Дочь: Грига (Буйлова) Мария Радионовна
Мать ребёнка: Буйлова (Чепелева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буйлова (Чепелева) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне