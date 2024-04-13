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Буйлов Радион Александрович

Место рождения

п.Староуткинск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буйлов Александр

Мать: Буйлова Александра

Рождение ребёнка
31.07.1935

Дочь: Грига (Буйлова) Мария Радионовна

Мать ребёнка: Буйлова (Чепелева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буйлова (Чепелева) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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