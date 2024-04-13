Буйлова (Чепелева) Анна Ивановна
Место рожденияп.Староуткинск
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
31.07.1935
Дочь: Грига (Буйлова) Мария Радионовна
Отец ребёнка: Буйлов Радион Александрович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буйлов Радион Александрович
Смерть
Неизвестно