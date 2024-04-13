Буйлова (Чепелева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйлова (Чепелева) Анна Ивановна

Место рождения

п.Староуткинск

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Чепелев Иван Федорович

Мать: Чепелева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
31.07.1935

Дочь: Грига (Буйлова) Мария Радионовна

Отец ребёнка: Буйлов Радион Александрович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буйлов Радион Александрович

Смерть
Неизвестно

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