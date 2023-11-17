Пюкшин Яков Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюкшин Яков Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1782 г.р.

Жена

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: Пюкшин Козма Иванов

Мать: Пюкшина Прасковья Миронова

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л706об-707 9РС семья №3
Бракосочетание
С 1837 по 1839

Жена: Пюкшина Ксения Космина

ф.570 оп.559а д.1159 л.1220 ЦАНО ИР1839 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Акулина Яковлева

Мать ребёнка: не указана

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л706об-707 9РС семья №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: не указана

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л706об-707 9РС семья №3
Смерть
Неизвестно
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