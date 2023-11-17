Пюкшин Яков Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1820
Отец: Пюкшин Козма Иванов
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л706об-707 9РС семья №3
Бракосочетание
С 1837 по 1839
Жена: Пюкшина Ксения Космина
ф.570 оп.559а д.1159 л.1220 ЦАНО ИР1839 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Акулина Яковлева
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л706об-707 9РС семья №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Прасковья Яковлева
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л706об-707 9РС семья №3
Смерть
Неизвестно