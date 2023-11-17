Пюкшина Прасковья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюкшина Прасковья Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1782

Дата смерти

С 1850 по 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1823 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л710об-711 9РС семья №22
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Пюкшин Андрей Козьмин

Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов

Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Пюкшин Абрам Кузьмин

Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л710об-711 9РС семья №22
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Пюкшин Яков Кузьмин

Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л706об-707 9РС семья №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Акилина Космина

Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1159 л.1220 ЦАНО ИР1839 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Пюкшин Дмитрий Козьмин

Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов

Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пюкшин Козма Иванов

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л710об-711 9РС семья №22
Смерть
С 1850 по 1858
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л710об-711 9РС семья №22
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