Пюкшина Прасковья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смертиС 1850 по 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1782
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л710об-711 9РС семья №22
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Пюкшин Абрам Кузьмин
Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л710об-711 9РС семья №22
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Пюкшин Яков Кузьмин
Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л706об-707 9РС семья №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Акилина Космина
Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов
Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1159 л.1220 ЦАНО ИР1839 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Отец ребёнка: Пюкшин Козма Иванов
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пюкшин Козма Иванов
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л710об-711 9РС семья №22
Смерть
С 1850 по 1858
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л710об-711 9РС семья №22