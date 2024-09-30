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Лемпинен Андрей Яковлевич

Место рождения

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1893

Отец: Лемпинен Якоб Абрамович

Мать: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
10.05.1925

Жена: Лемпинен (Партанен) Анна-Мария Адамовна

Рождение ребёнка
05.01.1928

Дочь: (Лемпинен) Лемпи Андреевна

Мать ребёнка: Лемпинен (Партанен) Анна-Мария Адамовна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.12.1934

Дочь: (Лемпинен) Эйнари Андреевна

Мать ребёнка: Лемпинен (Партанен) Анна-Мария Адамовна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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