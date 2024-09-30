Лемпинен Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1893
Бракосочетание
10.05.1925
Рождение ребёнка
05.01.1928
Дочь: (Лемпинен) Лемпи Андреевна
Мать ребёнка: Лемпинен (Партанен) Анна-Мария Адамовна
Рождение ребёнка
23.12.1934
Дочь: (Лемпинен) Эйнари Андреевна
Мать ребёнка: Лемпинен (Партанен) Анна-Мария Адамовна
Смерть
Неизвестно