Лемпинен (Партанен) Анна-Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемпинен (Партанен) Анна-Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1925

Муж: Лемпинен Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
05.01.1928

Дочь: (Лемпинен) Лемпи Андреевна

Отец ребёнка: Лемпинен Андрей Яковлевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.12.1934

Дочь: (Лемпинен) Эйнари Андреевна

Отец ребёнка: Лемпинен Андрей Яковлевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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