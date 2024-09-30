Лемпинен (Партанен) Анна-Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1925
Рождение ребёнка
05.01.1928
Дочь: (Лемпинен) Лемпи Андреевна
Отец ребёнка: Лемпинен Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
23.12.1934
Дочь: (Лемпинен) Эйнари Андреевна
Отец ребёнка: Лемпинен Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно