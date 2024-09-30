Лемпинен Якоб Абрамович
Место рождения
Дата рождения08.10.1853
Дата смерти28.12.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
11.02.1878
Сын: Лемпинен Генрих Яковлевич
Мать ребёнка: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна
Рождение ребёнка
21.05.1886
Сын: Лемпинен Моисей Яковлевич
Мать ребёнка: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна
Рождение ребёнка
14.11.1890
Мать ребёнка: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна
Рождение ребёнка
23.01.1893
Сын: Лемпинен Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна
Смерть
28.12.1921