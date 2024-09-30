Лемпинен Якоб Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛемпинен Якоб Абрамович

Лемпинен Якоб Абрамович

Место рождения

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.10.1853

Дата смерти

28.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1876

Жена: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна

Рождение ребёнка
11.02.1878

Сын: Лемпинен Генрих Яковлевич

Мать ребёнка: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.05.1886

Сын: Лемпинен Моисей Яковлевич

Мать ребёнка: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.11.1890

Сын: Лемпинен Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Лемпинен Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.12.1921

Мы используем куки для улучшения работы сайта.