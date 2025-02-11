Василиса Лаврентьева 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Василиса Лаврентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Лаврентий Иванов1816 г.р.
Мать
Матрёна Дмитриева1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Лаврентий Иванов

Мать: Матрёна Дмитриева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.