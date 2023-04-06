Лаврентий Иванов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иван Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зиновий Лаврентьев
Мать ребёнка: Матрёна Дмитриева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Василиса Лаврентьева
Мать ребёнка: Матрёна Дмитриева
Место жительства
1858
30
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Дмитриева
Смерть
Неизвестно