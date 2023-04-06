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Лаврентий Иванов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иван Егоров

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Зиновий Лаврентьев

Мать ребёнка: Матрёна Дмитриева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Василиса Лаврентьева

Мать ребёнка: Матрёна Дмитриева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
30
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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