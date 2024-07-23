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Лукин Иван Филатович

Место рождения

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Лукин Филат Ефимович

Мать: Лукина Мария Васильевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лукин Иван Иванович

Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Маремьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Лукин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лукин Осип (Иосиф) Иванович

Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лукин (Георгий) Егор Иванович

Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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