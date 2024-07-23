Лукин Иван Филатович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Лукин Филат Ефимович
Мать: Лукина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лукин Иван Иванович
Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Маремьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лукин Осип (Иосиф) Иванович
Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лукин (Георгий) Егор Иванович
Мать ребёнка: Лукина Ирина Сидоровна
Смерть
Неизвестно