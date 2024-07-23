Лукина Ирина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лукин Иван Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лукин Осип (Иосиф) Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лукин (Георгий) Егор Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович
Смерть
Неизвестно