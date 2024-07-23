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Лукина Ирина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лукин Иван Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Лукин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лукин Осип (Иосиф) Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лукин (Георгий) Егор Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Филатович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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