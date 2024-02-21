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Деревянко Константин Иванович

Место рождения

Ейск

Дата рождения

05.03.1918

Дата смерти

30.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1945 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
30.05.1945

Сын: Деревянко Юрий Константинович

Мать ребёнка: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
02.09.1949

Дочь: (Бойкодеревянко) Лилия Константиновна

Мать ребёнка: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
27.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
12.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна

Смерть
30.03.1991

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