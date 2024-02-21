Деревянко Константин Иванович
Место рожденияЕйск
Дата рождения05.03.1918
Дата смерти30.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1945
Сын: Деревянко Юрий Константинович
Мать ребёнка: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
02.09.1949
Дочь: (Бойкодеревянко) Лилия Константиновна
Мать ребёнка: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
27.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
12.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна
Смерть
30.03.1991