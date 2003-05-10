(Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1922
Дата смерти10.05.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922
Отец: Барышев Федор
Мать: (Барышева) Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1945
Сын: Деревянко Юрий Константинович
Отец ребёнка: Деревянко Константин Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1949
Дочь: (Бойкодеревянко) Лилия Константиновна
Отец ребёнка: Деревянко Константин Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Константин Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Константин Иванович
Смерть
10.05.2003