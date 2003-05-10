(Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1922

Дата смерти

10.05.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

1945 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922

Отец: Барышев Федор

Мать: (Барышева) Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревянко Константин Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1945

Сын: Деревянко Юрий Константинович

Отец ребёнка: Деревянко Константин Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1949

Дочь: (Бойкодеревянко) Лилия Константиновна

Отец ребёнка: Деревянко Константин Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Константин Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Константин Иванович

Смерть
10.05.2003

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