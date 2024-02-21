Деревянко Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко Юрий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1945

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1945

Отец: Деревянко Константин Иванович

Мать: (Деревянко (Барышева)) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995

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