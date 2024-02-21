Деревянко Юрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1945
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995