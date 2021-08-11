Хорошилов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1941
Дата смерти11.08.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1964
Дочь: Хорошилова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Хорошилова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
23.03.1971
Дочь: Хорошилова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Хорошилова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
29.04.1982
Сын: Хорошилов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Хорошилова Татьяна Степановна
Смерть
11.08.2021