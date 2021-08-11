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Хорошилов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1941

Дата смерти

11.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941

Отец: Хорошилов Александр Семёнович

Мать: Хорошилова-Павлова Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошилова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
02.03.1964

Дочь: Хорошилова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Хорошилова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
23.03.1971

Дочь: Хорошилова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Хорошилова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
29.04.1982

Сын: Хорошилов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Хорошилова Татьяна Степановна

Смерть
11.08.2021

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