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Хорошилов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1982

Отец: Хорошилов Владимир Александрович

Мать: Хорошилова Татьяна Степановна

Бракосочетание
13.02.2004

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.04.2004

Сын: Хорошилов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Хорошилова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
06.03.2015

Сын: Хорошилов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Хорошилова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
15.08.2017

Дочь: Хорошилова Арина Александровна

Мать ребёнка: Хорошилова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
15.08.2017

Сын: Хорошилов Егор Александрович

Мать ребёнка: Хорошилова Ирина Борисовна

Развод
21.10.2020

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошилова Ирина Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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