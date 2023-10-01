Хорошилов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1982
Бракосочетание
13.02.2004
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.04.2004
Сын: Хорошилов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Хорошилова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
06.03.2015
Сын: Хорошилов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Хорошилова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
15.08.2017
Дочь: Хорошилова Арина Александровна
Мать ребёнка: Хорошилова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
15.08.2017
Сын: Хорошилов Егор Александрович
Мать ребёнка: Хорошилова Ирина Борисовна
Развод
21.10.2020
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область