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Хорошилова Татьяна Степановна

Место рождения

Харанор, Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

25.01.1945

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1945

Отец: Соломоненко Степан Андреевич

Мать: Клименко Ираида Афанасьевна

Харанор, Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошилов Владимир Александрович

Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.03.1964

Дочь: Хорошилова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Хорошилов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
23.03.1971

Дочь: Хорошилова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Хорошилов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
29.04.1982

Сын: Хорошилов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Хорошилов Владимир Александрович

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