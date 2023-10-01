Хорошилова Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.03.1964
Дочь: Хорошилова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Хорошилов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
23.03.1971
Дочь: Хорошилова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Хорошилов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
29.04.1982
Сын: Хорошилов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Хорошилов Владимир Александрович