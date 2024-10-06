Михайлев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева (Михайлева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения предположительная
Смерть
Неизвестно