Михайлев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева (Михайлева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения предположительная
Смерть
Неизвестно

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