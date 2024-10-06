Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

avatar

Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

29.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Михайлев Алексей

Мать: не указана

Дата рождения предположительная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загуляев Андрей

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Загуляева) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Загуляев Андрей

Рождение ребёнка
1920

Сын: Загуляев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Загуляев Андрей

Рождение ребёнка
31.12.1922

Сын: Загуляев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Загуляев Андрей

Рождение ребёнка
1926

Сын: Загуляев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Загуляев Андрей

Рождение ребёнка
19.09.1928

Сын: Загуляев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Загуляев Андрей

Анисимово, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Загуляев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Загуляев Андрей

Смерть
29.11.1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.