Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1890
Дата смерти29.11.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Михайлев Алексей
Мать: не указана
Дата рождения предположительная
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загуляев Андрей
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Загуляева) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Загуляев Андрей
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Загуляев Андрей
Рождение ребёнка
31.12.1922
Сын: Загуляев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Загуляев Андрей
Рождение ребёнка
1926
Сын: Загуляев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Загуляев Андрей
Рождение ребёнка
19.09.1928
Сын: Загуляев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Загуляев Андрей
Анисимово, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930
Сын: Загуляев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Загуляев Андрей
Смерть
29.11.1968