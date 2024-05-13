Ребинин Михей Анисимович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинин Михей Анисимович

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ребинин Анисим Емельянович

Мать: Ребинина Федосья Андреевна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребинина Сигкликития Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребинина Екатерина Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Ребинина) Надежда Михеевна

Мать ребёнка: Ребинина Екатерина Кондратьевна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ребинин Иван Михеевич

Мать ребёнка: Ребинина Екатерина Кондратьевна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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