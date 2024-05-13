Ребинин Михей Анисимович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Ребинина) Надежда Михеевна
Мать ребёнка: Ребинина Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ребинина Екатерина Кондратьевна
Смерть
Неизвестно