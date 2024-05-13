Ребинина Федосья Андреевна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина Федосья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребинин Анисим Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ребинин Михей Анисимович

Отец ребёнка: Ребинин Анисим Емельянович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ребинин Никита Анисимович

Отец ребёнка: Ребинин Анисим Емельянович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ребинин Тит Анисимович

Отец ребёнка: Ребинин Анисим Емельянович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ребинин Елисей Анисимович

Отец ребёнка: Ребинин Анисим Емельянович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ребинин Матвей Анисимович

Отец ребёнка: Ребинин Анисим Емельянович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Ребинина) Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Ребинин Анисим Емельянович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Ребинина) Агрипина Анисимовна

Отец ребёнка: Ребинин Анисим Емельянович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ребинина) Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Ребинин Анисим Емельянович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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