Ребинина Екатерина Кондратьевна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина Екатерина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребинин Михей Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Ребинина) Надежда Михеевна

Отец ребёнка: Ребинин Михей Анисимович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ребинин Иван Михеевич

Отец ребёнка: Ребинин Михей Анисимович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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