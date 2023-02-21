Чуракова (Иванова) Ирина Андреевна
Место рожденияд. Хорохоры
Дата рожденияОколо 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: Иванов Андрей
д. Хорохоры
Бракосочетание
27.01.1869
Муж: Чураков Стефан
Рождение ребёнка
07.01.1872
Сын: Чураков Филипп Степанович
Отец ребёнка: Чураков Стефан
починок Фомина
Рождение ребёнка
20.07.1874
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чураков Стефан
починок Фомина
Рождение ребёнка
15.11.1875
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Чураков Стефан
починок Фомина
Рождение ребёнка
27.05.1877
Отец ребёнка: Чураков Стефан
починок Фомина
Рождение ребёнка
09.09.1878
Сын: Чураков Андрей Степанович
Отец ребёнка: Чураков Стефан
починок Фомина
Рождение ребёнка
09.02.1880
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Чураков Стефан
починок Фомина
Рождение ребёнка
30.06.1881
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Чураков Стефан
починок Фомина
Рождение ребёнка
10.01.1883
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Чураков Стефан
починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно