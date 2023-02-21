Чуракова (Иванова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Иванова) Ирина Андреевна

Место рождения

д. Хорохоры

Дата рождения

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Иванов Андрей

Мать: не указана

д. Хорохоры
Бракосочетание
27.01.1869

Муж: Чураков Стефан

Рождение ребёнка
07.01.1872

Сын: Чураков Филипп Степанович

Отец ребёнка: Чураков Стефан

починок Фомина
Рождение ребёнка
20.07.1874

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чураков Стефан

починок Фомина
Рождение ребёнка
15.11.1875

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Чураков Стефан

починок Фомина
Рождение ребёнка
27.05.1877

Сын: Чураков Иван Степанович

Отец ребёнка: Чураков Стефан

починок Фомина
Рождение ребёнка
09.09.1878

Сын: Чураков Андрей Степанович

Отец ребёнка: Чураков Стефан

починок Фомина
Рождение ребёнка
09.02.1880

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Чураков Стефан

починок Фомина
Рождение ребёнка
30.06.1881

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Чураков Стефан

починок Фомина
Рождение ребёнка
10.01.1883

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Чураков Стефан

починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
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