Чураков Филипп Степанович
Место рожденияпочинок Фомина
Дата рождения07.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1872
Отец: Чураков Стефан
Мать: Чуракова Ирина Андреевна
починок Фомина
Бракосочетание
24.01.1890
село Паздеры
Рождение ребёнка
24.12.1890
Сын: Чураков Константин Филиппович
Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна
починок Фомина
Рождение ребёнка
17.12.1894
Сын: Чураков Игнатий Стефанович
Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна
починок Фомина
Рождение ребёнка
19.12.1895
Дочь: Анисия Филипповна
Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна
починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна
Рождение ребёнка
23.10.1899
Сын: Чураков Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна
починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно