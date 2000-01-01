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Чураков Филипп Степанович

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Место рождения

починок Фомина

Дата рождения

07.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1872

Отец: Чураков Стефан

Мать: Чуракова Ирина Андреевна

починок Фомина
Бракосочетание
24.01.1890

Жена: Чуракова Параскева Ермолаевна

село Паздеры
Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Чураков Константин Филиппович

Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна

починок Фомина
Рождение ребёнка
17.12.1894

Сын: Чураков Игнатий Стефанович

Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна

починок Фомина
Рождение ребёнка
19.12.1895

Дочь: Анисия Филипповна

Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна

починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Чураков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна

Рождение ребёнка
23.10.1899

Сын: Чураков Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Чуракова Параскева Ермолаевна

починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
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