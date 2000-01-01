Чуракова (Попова) Параскева Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Попова) Параскева Ермолаевна

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Место рождения

деревня Перевозное

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Ермолай Ильич

Мать: не указана

деревня Перевозное
Бракосочетание
24.01.1890

Муж: Чураков Филипп Степанович

село Паздеры
Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Чураков Константин Филиппович

Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович

починок Фомина
Рождение ребёнка
17.12.1894

Сын: Чураков Игнатий Стефанович

Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович

починок Фомина
Рождение ребёнка
19.12.1895

Дочь: Анисия Филипповна

Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович

починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Чураков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович

Рождение ребёнка
23.10.1899

Сын: Чураков Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович

починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
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