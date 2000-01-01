Чуракова (Попова) Параскева Ермолаевна
Место рождениядеревня Перевозное
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Ермолай Ильич
Мать: не указана
деревня Перевозное
Бракосочетание
24.01.1890
село Паздеры
Рождение ребёнка
24.12.1890
Сын: Чураков Константин Филиппович
Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович
починок Фомина
Рождение ребёнка
17.12.1894
Сын: Чураков Игнатий Стефанович
Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович
починок Фомина
Рождение ребёнка
19.12.1895
Дочь: Анисия Филипповна
Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович
починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
23.10.1899
Сын: Чураков Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Чураков Филипп Степанович
починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно