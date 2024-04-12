Балжи (Трандафилова) Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Трандафилов Харлампий
Мать: ?
Бракосочетание
05.07.1878
Рождение ребёнка
24.04.1879
Дочь: Бошнякова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.11.1880
Дочь: Левтерова Полина Ивановна
Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.05.1882
Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.07.1883
Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 29 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 111 /
Рождение ребёнка
30.03.1886
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.12.1887
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.09.1890
Дочь: Фителева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич
Смерть
1909