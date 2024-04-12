Балжи (Трандафилова) Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балжи (Трандафилова) Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Трандафилов Харлампий

Мать: ?

Бракосочетание
05.07.1878

Муж: Балжи Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.04.1879

Дочь: Бошнякова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.11.1880

Дочь: Левтерова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Балжи Николай Иванович

Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.07.1883

Сын: Балжи Михаил Иванович

Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 29 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 111 /
Рождение ребёнка
30.03.1886

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.12.1887

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.09.1890

Дочь: Фителева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Балжи Александр Иванович

Отец ребёнка: Балжи Иван Дмитриевич

Смерть
1909
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