Левтерова (Балжи) Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевтерова (Балжи) Полина Ивановна

Левтерова (Балжи) Полина Ивановна

avatar

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.11.1880

Дата смерти

21.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1880

Отец: Балжи Иван Дмитриевич

Мать: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Левтеров Владимир

Отец ребёнка: Левтеров Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
27.02.1907

Сын: Левтеров Алексей Харлампиевич

Отец ребёнка: Левтеров Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
31.01.1910

Сын: Левтеров Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Левтеров Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
24.08.1912

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Левтеров Харлампий Георгиевич

Смерть
21.11.1963
Магнитогорск челябинская область
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Кладбище Правобережное
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close