Левтерова (Балжи) Полина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.11.1880
Дата смерти21.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1880
Рождение ребёнка
1904
Сын: Левтеров Владимир
Отец ребёнка: Левтеров Харлампий Георгиевич
Рождение ребёнка
27.02.1907
Сын: Левтеров Алексей Харлампиевич
Отец ребёнка: Левтеров Харлампий Георгиевич
Рождение ребёнка
31.01.1910
Сын: Левтеров Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Левтеров Харлампий Георгиевич
Рождение ребёнка
24.08.1912
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Левтеров Харлампий Георгиевич
Смерть
21.11.1963
Магнитогорск челябинская область
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Кладбище Правобережное