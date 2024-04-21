Шарепо Кузьма Терентьевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1881 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарепо Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1908 ст.
Дочь: Федотенко (Шарепо) Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Шарепо Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1911 ст.
Сын: Шарепо Фёдор Кузьмич
Мать ребёнка: Шарепо Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1912 ст.
Сын: Шарепо Павел Кузьмич
Мать ребёнка: Шарепо Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно