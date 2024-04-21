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Шарепо Кузьма Терентьевич

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1881 ст.

Отец: Шарепо Терентий Степанович

Мать: Шарепо Ксения Гавриловна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарепо Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1908 ст.

Дочь: Федотенко (Шарепо) Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Шарепо Надежда Ивановна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1911 ст.

Сын: Шарепо Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: Шарепо Надежда Ивановна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1912 ст.

Сын: Шарепо Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Шарепо Надежда Ивановна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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