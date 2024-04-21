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Шарепо Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

31.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарепо Кузьма Терентьевич

Рождение ребёнка
29.08.1908 ст.

Дочь: Федотенко (Шарепо) Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Шарепо Кузьма Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1911 ст.

Сын: Шарепо Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Шарепо Кузьма Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1912 ст.

Сын: Шарепо Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Шарепо Кузьма Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
31.01.1943

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