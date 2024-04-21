Шарепо Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти31.01.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1908 ст.
Дочь: Федотенко (Шарепо) Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Шарепо Кузьма Терентьевич
Рождение ребёнка
08.06.1911 ст.
Сын: Шарепо Фёдор Кузьмич
Отец ребёнка: Шарепо Кузьма Терентьевич
Рождение ребёнка
23.12.1912 ст.
Сын: Шарепо Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Шарепо Кузьма Терентьевич
Смерть
31.01.1943