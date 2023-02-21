Применко (Дудник) Анна (Ганна) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1910
Дата смерти02.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1910
Отец: Дудник Иван Акимович
Рождение ребёнка
03.10.1929
Сын: Применко Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1935
Дочь: Наговицына Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Применко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1936
Дочь: Кучанская Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Применко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1936
Дочь: Кучанская Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
03.04.1940
Дочь: Адаева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Применко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1940
Сын: Применко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Применко Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1985
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область