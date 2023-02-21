Применко (Дудник) Анна (Ганна) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Применко (Дудник) Анна (Ганна) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1910

Дата смерти

02.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1910

Отец: Дудник Иван Акимович

Мать: Дудник Христиния Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1929

Сын: Применко Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Наговицына Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Применко Алексей Иванович

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1936

Дочь: Кучанская Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Применко Алексей Иванович

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1936

Дочь: Кучанская Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1940

Дочь: Адаева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Применко Алексей Иванович

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1940

Сын: Применко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Применко Алексей Иванович

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Применко Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
02.03.1985
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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