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Применко Григорий Алексеевич

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Место рождения

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.10.1929

Дата смерти

17.12.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1929

Отец: Применко Алексей Иванович

Мать: Применко Анна Ивановна

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юртаева Елена Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Применко Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Применко Юлия Федоровна

Смерть
17.12.1929
Гай, Гайский, Оренбургская область
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