Применко Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1929
Дата смерти17.12.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1929
Отец: Применко Алексей Иванович
Мать: Применко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юртаева Елена Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Применко Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Применко Юлия Федоровна
Смерть
17.12.1929
Гай, Гайский, Оренбургская область