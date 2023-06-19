Кучанская (Применко) Зинаида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1936
Дата смерти2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936
Рождение ребёнка
23.02.1973
Дочь: Ярошенко Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучанский Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучанский Олег Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучанский Алексей
Смерть
2015