Кучанская (Применко) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучанская (Применко) Зинаида Алексеевна

Место рождения

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.08.1936

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936

Отец: Применко Алексей Иванович

Мать: Применко Анна (Ганна) Ивановна

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.02.1973

Дочь: Ярошенко Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучанский Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучанский Олег Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучанский Алексей

Смерть
2015