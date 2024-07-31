Вержбицкая Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержбицкая Валентина

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виктор

Мать: не указана

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вержбицкая) Вера

Отец ребёнка: Вержбицкий Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вержбицкая) Любовь «Гала»

Отец ребёнка: Вержбицкий Александр

Рождение ребёнка
29.08.1935

Дочь: (Вержбицкая) Надежда

Отец ребёнка: Вержбицкий Александр

Бердичев, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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