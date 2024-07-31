Вержбицкая Валентина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вержбицкая) Вера
Отец ребёнка: Вержбицкий Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вержбицкая) Любовь «Гала»
Отец ребёнка: Вержбицкий Александр
Рождение ребёнка
29.08.1935
Дочь: (Вержбицкая) Надежда
Отец ребёнка: Вержбицкий Александр
Смерть
Неизвестно