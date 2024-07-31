Вержбицкий Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вержбицкий Лука
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вержбицкая) Любовь «Гала»
Мать ребёнка: Вержбицкая Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вержбицкая) Вера
Мать ребёнка: Вержбицкая Валентина
Рождение ребёнка
29.08.1935
Дочь: (Вержбицкая) Надежда
Мать ребёнка: Вержбицкая Валентина
Смерть
Неизвестно