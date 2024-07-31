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Вержбицкий Александр

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вержбицкий Лука

Мать: ?

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вержбицкая) Любовь «Гала»

Мать ребёнка: Вержбицкая Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вержбицкая) Вера

Мать ребёнка: Вержбицкая Валентина

Рождение ребёнка
29.08.1935

Дочь: (Вержбицкая) Надежда

Мать ребёнка: Вержбицкая Валентина

Бердичев, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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