Черненко Савва Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1881 ст.
Отец: Черненко Василий Ильич
Крещение
01.10.1881 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HJ-4?i=393&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.02.1901 ст.
Евдокия Степановна Бардакова
Восприемник
06.10.1902 ст.
Фома Григорьевич Черненко
Восприемник
18.10.1902 ст.
Лука Илларионович Каменский
Рождение ребёнка
30.11.1903 ст.
Дочь: Черненко Варвара Саввична
Мать ребёнка: Черненко Пелагея Никифоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9G-Q?i=675&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
06.06.1907 ст.
Акилина Васильевна Белокур
Восприемник
06.06.1907 ст.
Илларион Васильевич Белокур
Рождение ребёнка
29.01.1908 ст.
Дочь: Анна Саввична
Мать ребёнка: Черненко Пелагея Никифоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKL-W?i=246&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно