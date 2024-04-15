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Черненко Савва Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1881 ст.

Отец: Черненко Василий Ильич

Мать: Черненко Наталия Макаровна

Кровное, Сумська область
Крещение
01.10.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
05.11.1900 ст.

Жена: Черненко Пелагея Никифоровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HJ-4?i=393&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.02.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Степановна Бардакова
Восприемник
06.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Фома Григорьевич Черненко
Восприемник
18.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Лука Илларионович Каменский
Рождение ребёнка
30.11.1903 ст.

Дочь: Черненко Варвара Саввична

Мать ребёнка: Черненко Пелагея Никифоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9G-Q?i=675&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
06.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Васильевна Белокур
Восприемник
06.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Илларион Васильевич Белокур
Рождение ребёнка
29.01.1908 ст.

Дочь: Анна Саввична

Мать ребёнка: Черненко Пелагея Никифоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKL-W?i=246&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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