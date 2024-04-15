Черненко Варвара Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненко Варвара Саввична

Черненко Варвара Саввична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.11.1903 ст.

Дата смерти

02.12.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1903 ст.

Отец: Черненко Савва Васильевич

Мать: Черненко Пелагея Никифоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9G-Q?i=675&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.11.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.12.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW2X-L?i=236&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.12.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close